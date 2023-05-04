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Буданов Валентин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1937

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1937

Отец: Буданов Степан Васильевич

Мать: Буданова Анфея Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1964

Сын: Буданов Олег Валентинович

Мать ребёнка: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
10.02.1966

Дочь: Ромашина (Буданова) Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
21.02.1970

Сын: Буданов Вадим Валентинович

Мать ребёнка: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
11.12.1972

Сын: Буданов Василий Валентинович

Мать ребёнка: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1974

Дочь: Кузьменко (Буданова) Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Буданова (Васильева) Любовь Александровна

Смерть
1990

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