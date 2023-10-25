Трошев Евгений Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошев Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: Трошев Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Смерть
2007
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