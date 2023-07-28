Васильева (Васильева) Александра
Место рожденияPskov oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо ?.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Александр
Рождение ребёнка
19.12.1923
Дочь: Никотина (Васильева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Васильев Александр
Рождение ребёнка
После 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Александр
Смерть
До ?.06.1941