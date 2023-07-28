Васильева (Васильева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Васильева) Александра

Место рождения

Pskov oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.06.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр

Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: Никотина (Васильева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Васильев Александр

Рождение ребёнка
После 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Александр

Смерть
До ?.06.1941

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