Спиркина Агрипена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смерти07.12.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1885 ст.
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне сельца Прудов Абрам Михеев и Илларион Матвеев Спиркин По невесте: крестьянин Архип Иванов Хрунов и билетный солдат Мануил Захаров Логганов
Рождение ребёнка
01.10.1886 ст.
Сын: Спиркин Андрей Ильич
Отец ребёнка: Спиркин Илья Михеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1886 ст.
Похороны
09.12.1886 ст.