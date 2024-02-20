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Спиркина Агрипена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

07.12.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1885 ст.

Муж: Спиркин Илья Михеевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: крестьяне сельца Прудов Абрам Михеев и Илларион Матвеев Спиркин По невесте: крестьянин Архип Иванов Хрунов и билетный солдат Мануил Захаров Логганов
Рождение ребёнка
01.10.1886 ст.

Сын: Спиркин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Спиркин Илья Михеевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.12.1886 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Похороны
09.12.1886 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
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