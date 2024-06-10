Сидорова Фекла Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Фекла Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: Сидорова Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Прохорович

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Сидоров Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Прохорович

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