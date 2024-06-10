Сидорова Фекла Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1899
Дочь: Сидорова Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Прохорович
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Сидоров Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Прохорович