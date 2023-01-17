Ефремова Ефросинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Ефросинья Григорьевна

Ефремова Ефросинья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1893 ст.

Дочь: Ефремова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Ефремов Фёдор Гордеевич

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Фёдор Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close