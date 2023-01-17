Старшева (Никонова) Анисия (Ксения) Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшева (Никонова) Анисия (Ксения) Ануфриевна

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Место рождения

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

14.12.1872

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Никонов Ануфрий Прохорович

Мать: Никонова Авдотья

Ольховка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
12.02.1843

Муж: Старшев Илия Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1845

Сын: Старшев Василий Илинич

Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Илиина

Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Илиина

Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1858

Сын: Старшев Терентий Илиич

Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.12.1872
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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