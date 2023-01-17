Старшева (Никонова) Анисия (Ксения) Ануфриевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти14.12.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Никонов Ануфрий Прохорович
Мать: Никонова Авдотья
Бракосочетание
12.02.1843
Рождение ребёнка
10.07.1845
Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Илиина
Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Илиина
Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1858
Отец ребёнка: Старшев Илия Яковлевич
Смерть
14.12.1872