Давытева (Галимуллина) Мансура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавытева (Галимуллина) Мансура

Давытева (Галимуллина) Мансура

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1957

Дата смерти

09.10.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1957

Отец: Хермэт

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1975

Муж: Давытев Рауф

Рождение ребёнка
05.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давытев Рауф

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1978

Дочь: (Давытева) Рамзия

Отец ребёнка: Давытев Рауф

Рождение ребёнка
22.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давытев Рауф

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.10.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
10.10.2010
Юдинское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.