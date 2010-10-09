Давытева (Галимуллина) Мансура
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1957
Дата смерти09.10.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1957
Отец: Хермэт
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1975
Муж: Давытев Рауф
Рождение ребёнка
05.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давытев Рауф
Рождение ребёнка
04.05.1978
Дочь: (Давытева) Рамзия
Отец ребёнка: Давытев Рауф
Рождение ребёнка
22.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давытев Рауф
Смерть
09.10.2010
Похороны
10.10.2010
Юдинское кладбище