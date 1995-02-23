Мальцев Станислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Станислав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1995

Отец: Мальцев Сергей Иванович

Мать: Мальцева Людмила Николаевна

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