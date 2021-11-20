Мартынова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.?.?

Дата смерти

20.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.?

Отец: Нусс Карл

Мать: Нусс Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.2002

Сын: Мартынов Александр Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
20.11.2021

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