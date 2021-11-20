Мартынова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.?.?
Дата смерти20.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.2002
Сын: Мартынов Александр Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
20.11.2021