Дроздов Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1988
Рождение ребёнка
04.01.2011
Дочь: Дроздова Эвелина Романовна
Мать ребёнка: Дроздова-Аскерко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.2016
Дочь: Дроздова Арина Романовна
Мать ребёнка: Дроздова-Аскерко Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно