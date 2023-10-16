Дроздов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1988

Отец: Шостак Владимир Иванович

Мать: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.01.2011

Дочь: Дроздова Эвелина Романовна

Мать ребёнка: Дроздова-Аскерко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.2016

Дочь: Дроздова Арина Романовна

Мать ребёнка: Дроздова-Аскерко Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова-Браим Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова-Аскерко Ирина Ивановна

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