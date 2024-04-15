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Ковалев Савелий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ковалев Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ковалев Федор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ковалев Дмитрий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ковалев Варфоломей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LZ-2?i=451&cat=3007372
Смерть
1840
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