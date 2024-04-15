Ковалев Савелий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ковалев Никита
Рождение ребёнка
1812
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ковалев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ковалев Варфоломей Савельевич
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LZ-2?i=451&cat=3007372
Смерть
1840