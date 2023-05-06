Лушникова Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушникова Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1982

Дочь: Лобанова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1988

Сын: Лушников Павел Александрович

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

Рождение ребёнка
01.12.1996

Дочь: Лушникова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

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