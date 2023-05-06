Лушникова Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1982
Дочь: Лобанова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1988
Сын: Лушников Павел Александрович
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.12.1996
Дочь: Лушникова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич