Абдулгафар Бикбулатов
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Бикбулат Бикбовов
Мать: Шагирзида
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Шамсизямала
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ахлюм Абдулгафаров
Мать ребёнка: Шамсизямала
Рождение ребёнка
1858
Сын: Саубат Абдулгафаров
Мать ребёнка: Шамсизямала
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмет Абдулгафаров
Мать ребёнка: Шамсизямала
Место жительства
Неизвестно