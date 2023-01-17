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Абдулгафар Бикбулатов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Бикбулат Бикбовов

Мать: Шагирзида

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Абубакир Абдулгафаров

Мать ребёнка: Шамсизямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ахлюм Абдулгафаров

Мать ребёнка: Шамсизямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Саубат Абдулгафаров

Мать ребёнка: Шамсизямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмет Абдулгафаров

Мать ребёнка: Шамсизямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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