Ерёмин Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1995
Сын: Ерёмин Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Ерёмина Светлана Леонидовна
Михнево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.?
Дочь: Ерёмина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Ерёмина Светлана Леонидовна