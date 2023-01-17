Ерёмин Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Алексей Анатольевич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

20.07.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1995

Сын: Ерёмин Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Ерёмина Светлана Леонидовна

Михнево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
11.08.?

Дочь: Ерёмина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Ерёмина Светлана Леонидовна

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