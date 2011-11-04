Veselov Oleg — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Veselov Oleg

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1972

Дата смерти

04.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.11.2011
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