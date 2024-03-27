Мухаметюнисов Абдулгаллям
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Мать: Алынбик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Абдулвялиева) Фатыма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Аббясова) Няфидя
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Галлямов Абдулдиянъ R-M198
Мать ребёнка: (Аббясова) Няфидя
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Фархизян
Мать ребёнка: (Абдулвялиева) Фатыма
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Галлямов Абдулгани
Мать ребёнка: (Абдулвялиева) Фатыма
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Фатеха
Мать ребёнка: (Аббясова) Няфидя
Смерть
Неизвестно