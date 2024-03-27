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Мухаметюнисов Абдулгаллям

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.
Около 1836 г.р.

Дети

Около 1851 г.р.
Около 1856 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1868 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Мать: Алынбик

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абдулвялиева) Фатыма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Аббясова) Няфидя

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Мать ребёнка: (Аббясова) Няфидя

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Фархизян

Мать ребёнка: (Абдулвялиева) Фатыма

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Галлямов Абдулгани

Мать ребёнка: (Абдулвялиева) Фатыма

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Фатеха

Мать ребёнка: (Аббясова) Няфидя

Смерть
Неизвестно

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