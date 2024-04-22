Архипова (Новая ?) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Новый ? Иван Яковлев
Бракосочетание
17.01.1871
Рождение ребёнка
21.06.1872
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
15.05.1875
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
10.11.1875
Сын: Архипов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
27.07.1876
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
20.03.1878
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
05.06.1879
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Архипова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
19.01.1887
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Евпсихия? Васильева
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1889
Дочь: Агапия Васильева
Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов
c Селитьба, единоверческая
Смерть
Неизвестно