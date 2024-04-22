Архипова (Новая ?) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Новая ?) Матрона Ивановна

Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Новый ? Иван Яковлев

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.01.1871

Муж: Архипов Василий Федотов

Рождение ребёнка
21.06.1872

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1875

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1875

Сын: Архипов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1876

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1878

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1879

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Архипова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Рождение ребёнка
19.01.1887

Сын: Архипов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Евпсихия? Васильева

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
11.04.1889

Дочь: Агапия Васильева

Отец ребёнка: Архипов Василий Федотов

c Селитьба, единоверческая
Смерть
Неизвестно
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