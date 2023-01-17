Прядка Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти19.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Прядка Михаил Никифорович
Мать: Прядка Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
06.04.1851
Сын: Прядка Макарий Григорьевич
Мать ребёнка: Прядка Александра Павловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прядка Мария Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1892
Причина смерти: от старости