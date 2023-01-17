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Прядка Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

19.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Прядка Михаил Никифорович

Мать: Прядка Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
06.04.1851

Сын: Прядка Макарий Григорьевич

Мать ребёнка: Прядка Александра Павловна

Чупаховка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Чупаховка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прядка Мария Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прядка Александра Павловна

Смерть
19.01.1892
Чупаховка, Сумська область
Причина смерти: от старости
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