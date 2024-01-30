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Давыдов Георгий Федорович

Место рождения

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Давыдов Федор Павлович

Мать: Давыдова Мария Алексеевна

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
14.11.1909

Сын: Давыдов Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Давыдова Елена Федоровна

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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