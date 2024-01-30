Давыдов Георгий Федорович
Место рожденияПензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Давыдов Федор Павлович
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
14.11.1909
Сын: Давыдов Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Давыдова Елена Федоровна
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно