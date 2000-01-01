Таргариен Рейла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Рейла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

243

Дата смерти

281

Пол

Женский

Отец

205 г.р.

Мать

Не указана

Дети

257 г.р.
277 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
243

Отец: Таргариен Эйгон V

Мать: не указана

Рождение ребёнка
257

Сын: Таргариен Рейгар

Отец ребёнка: Таргариен Эйрис II

Рождение ребёнка
277

Сын: Таргариен Визерис

Отец ребёнка: Таргариен Эйрис II

Рождение ребёнка
Около 281

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таргариен Эйрис II

Смерть
281
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