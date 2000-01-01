Таргариен Рейла
Место рожденияНе указано
Дата рождения243
Дата смерти281
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
243
Отец: Таргариен Эйгон V
Мать: не указана
Рождение ребёнка
257
Сын: Таргариен Рейгар
Отец ребёнка: Таргариен Эйрис II
Рождение ребёнка
277
Сын: Таргариен Визерис
Отец ребёнка: Таргариен Эйрис II
Рождение ребёнка
Около 281
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таргариен Эйрис II
Смерть
281