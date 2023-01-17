Назарова Марфа Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Назаров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Сын: Назаров Ермила Тимофеевич
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафена Тимофеевна
Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно