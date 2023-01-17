Назарова Марфа Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Марфа Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Сын: Назаров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Назаров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Назаров Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Назаров Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Назаров Ермила Тимофеевич

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафена Тимофеевна

Отец ребёнка: (назаров) Тимофей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (назаров) Тимофей Назарович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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