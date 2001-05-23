Ворожейкин Арсений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожейкин Арсений Васильевич

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Место рождения

д. Прокофьево, Городецкий уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

28.10.1912

Дата смерти

23.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Прокофьево, Городецкий уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1912
д. Прокофьево, Городецкий уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1931 по 1934
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1937
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1939
Халкин-Гол, Монголия
Место жительства
С 1940
Прибалтийский ВО
Место жительства
С 1941
Закавказкий ВО
Место жительства
По 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1953
Ленинградский ВО
Место жительства
С 1957 по 201
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
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