Ворожейкин Арсений Васильевич
Место рожденияд. Прокофьево, Городецкий уезд Нижегородской губернии
Дата рождения28.10.1912
Дата смерти23.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Прокофьево, Городецкий уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1912
д. Прокофьево, Городецкий уезд Нижегородской губернии
Место жительства
С 1931 по 1934
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1937
г. Харьков, Украинская ССР
Место жительства
С 1939
Халкин-Гол, Монголия
Место жительства
С 1940
Прибалтийский ВО
Место жительства
С 1941
Закавказкий ВО
Место жительства
По 1952
Место жительства
С 1953
Ленинградский ВО
Место жительства
С 1957 по 201
Смерть
23.05.2001