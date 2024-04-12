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Садохин Петр Агеевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Садохин Агей Власович

Мать: Садохина Федора

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Садохин Матвей Петрович

Мать ребёнка: Садохина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.10.1846

Сын: Садохин Иван Петрович

Мать ребёнка: Садохина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Садохин Иван Петрович

Мать ребёнка: Садохина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садохина Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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