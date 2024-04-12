Садохин Петр Агеевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Садохин Агей Власович
Мать: Садохина Федора
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Садохина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1846
Мать ребёнка: Садохина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Садохина Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садохина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно