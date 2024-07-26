Шевкопляс Феоктист Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевкопляс Феоктист Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

10.08.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1936

Сын: Шевкопляс Анатолий Феоктистович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Медведовская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
10.08.1979
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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