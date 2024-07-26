Шевкопляс Феоктист Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти10.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1936
Сын: Шевкопляс Анатолий Феоктистович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Медведовская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
10.08.1979
Тольятти, Тольятти, Самарская область