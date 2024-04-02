Полежаева (???) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Полежаев Степан Федотович
Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Степан Федотович
Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич
Смерть
Неизвестно