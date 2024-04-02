Полежаева (???) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (???) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Полежаев Ефим Федотович

Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Полежаев Степан Федотович

Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Полежаев Борис Федотович

Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Степан Федотович

Отец ребёнка: Полежаев Федот Алексеевич

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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