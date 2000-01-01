Блинова Васса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Васса Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Блинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Назарович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Назарович

Смерть
Неизвестно
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