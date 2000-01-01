Марфа Аникьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Аникьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Финогенова

Отец ребёнка: Финоген Архипов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Финогенова

Отец ребёнка: Финоген Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финоген Архипов

Смерть
Неизвестно
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