Марфа Аникьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Финогенова
Отец ребёнка: Финоген Архипов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Финогенова
Отец ребёнка: Финоген Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финоген Архипов
Смерть
Неизвестно