Тужик Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Тужик Федор
Мать: Тужик ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тужик Евдокия Евменеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тужик Евдокия Евменеевна
Рождение ребёнка
11.10.1884
Сын: Тужик Филипп Александрович
Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна
Рождение ребёнка
08.12.1886
Дочь: (Тужик) Анна Александровна
Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна
Рождение ребёнка
23.07.1889
Дочь: (Тужик) Христина Александровна
Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна
Рождение ребёнка
20.01.1891
Сын: Тужик Евфимий Александрович
Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Тужик Евгений Александрович
Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна
Рождение ребёнка
02.04.1899
Дочь: (Тужик) Харитина Александровна
Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна
Смерть
Неизвестно