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Тужик Александр Фёдорович

Место рождения

Кейбаловка, Полтавська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тужик Федор

Мать: Тужик ?

Кейбаловка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужик Евдокия Евменеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужик Евдокия Евменеевна

Рождение ребёнка
11.10.1884

Сын: Тужик Филипп Александрович

Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна

Кейбаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.12.1886

Дочь: (Тужик) Анна Александровна

Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна

Кейбаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.07.1889

Дочь: (Тужик) Христина Александровна

Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна

Калинов Мост, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.01.1891

Сын: Тужик Евфимий Александрович

Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна

Кейбаловка, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Тужик Евгений Александрович

Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна

Калинов Мост, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.04.1899

Дочь: (Тужик) Харитина Александровна

Мать ребёнка: Тужик Евдокия Евменеевна

Смерть
Неизвестно

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