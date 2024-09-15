Шабалина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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