Богатырева Антонина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти27.05.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1918
Сын: Богатырев Борис Никифорович
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Рождение ребёнка
08.07.1920
Сын: Богатырев Герман Никифорович
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: (Богатырева) Муза Никифоровна
Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич
Смерть
27.05.1924
Номер записи 124. Дело: Р-1700 3 3