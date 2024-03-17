Богатырева Антонина Захаровна 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богатырева Антонина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

27.05.1924

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1918

Сын: Богатырев Борис Никифорович

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1920

Сын: Богатырев Герман Никифорович

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: (Богатырева) Муза Никифоровна

Отец ребёнка: Богатырев Никифор Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
27.05.1924
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Номер записи 124. Дело: Р-1700 3 3

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