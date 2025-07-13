Суходолова (Казакова) Валентина Семёновна
женский, родилась 21.11.1925, Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецКазаков Семён Иванович30.08.1902 ст. г.р.
МатьКазакова (Митькина) Пелагея Михайловна19.09.1905 ст. г.р.
Супруги
Суходолов Иван1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суходолов Иван
Смерть
Неизвестно
Тул. арх. Ф.Р-3998 о.3 д.2550