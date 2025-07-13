Суходолова (Казакова) Валентина Семёновна 21.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Суходолова (Казакова) Валентина Семёновна

Автор
СМ
Митькин С.

женский, родилась 21.11.1925, Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Казаков Семён Иванович30.08.1902 ст. г.р.
Мать
Казакова (Митькина) Пелагея Михайловна19.09.1905 ст. г.р.
Супруги
Суходолов Иван1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925

Отец: Казаков Семён Иванович

Мать: Казакова (Митькина) Пелагея Михайловна

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область

Тул. арх. Ф.Р-3998 о.3 д.2550

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суходолов Иван

Смерть
Неизвестно

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