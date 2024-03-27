Клейман Исай Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлейман Исай Израилевич

Клейман Исай Израилевич

Место рождения

Украинская ССР, Одесская обл., Ивановский р-н, с. Ивановка

Дата рождения

1907

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клейман Израиль

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Клейман Исай Израилевич Подполковник, __.__.1907Украинская ССР, Одесская обл., Ивановский р-н, с. Ивановка. Сводная картотека Перечень наград 19.02.1943 Орден Красной Звезды 19.06.1944 Орден Отечеств... Показать все
Смерть
1976

Мы используем куки для улучшения работы сайта.