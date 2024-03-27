Клейман Исай Израилевич
Место рожденияУкраинская ССР, Одесская обл., Ивановский р-н, с. Ивановка
Дата рождения1907
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Клейман Израиль
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Клейман Исай Израилевич Подполковник, __.__.1907Украинская ССР, Одесская обл., Ивановский р-н, с. Ивановка. Сводная картотека Перечень наград 19.02.1943 Орден Красной Звезды 19.06.1944 Орден Отечеств... Показать все
Смерть
1976