Бочарова Анна Васильевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бочарова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1845

Муж: Бочаров Петр Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1847

Дочь: Бочарова Дарья Петрова

Отец ребёнка: Бочаров Петр Васильев

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1849

Дочь: Бочарова Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Бочаров Петр Васильев

Смерть
Неизвестно

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