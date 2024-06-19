Бочарова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1845
Рождение ребёнка
08.03.1847
Дочь: Бочарова Дарья Петрова
Отец ребёнка: Бочаров Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.07.1849
Дочь: Бочарова Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Бочаров Петр Васильев
Смерть
Неизвестно