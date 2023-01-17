Устимова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимова Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаргаев Иван Николаевич

Мать: Шаргаева Елена Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.10.2003

Дочь: Устимова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Устимов Алексей Васильевич

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.2015

Дочь: Устимова Есения Алексеевна

Отец ребёнка: Устимов Алексей Васильевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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