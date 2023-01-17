Устимова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.2003
Дочь: Устимова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Устимов Алексей Васильевич
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.04.2015
Дочь: Устимова Есения Алексеевна
Отец ребёнка: Устимов Алексей Васильевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область