Попович Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попович Дмитрий Стефанович

Мать: Попович (Цыган Vel Грабовская) Фёкла Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович (Горал) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
26.01.1866

Сын: Попович Михаил Иванович

Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.01.1867

Сын: Попович Василий Иванович

Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
04.01.1868

Сын: Попович Василий Иванович

Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: (Попович) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1876

Сын: Попович Павел Иванович

Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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