Попович Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1866
Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
15.01.1867
Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1868
Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1870
Дочь: (Попович) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1876
Мать ребёнка: Попович (Горал) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно