Кузнецов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Жена: Кузнецова Н

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кузнецов Самуил Григорьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Н

Место жительства
1906
Москва, город федерального значения Москва
Выиграл омское имение в бильярд принял решение из-за болезни дочери (проблемы с легкими) переехать в Омск с женой и дочерью. Московский дом в самотечном проезде дом 9 и предприятия оставил на попечени... Показать все
Раскулачивание
1919
Уютное, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Имел большое поместье, имелся кирпичный завод, лесопилка, конюшня. Занимался разведением тонкорунных овец породы мозаевская порода, меринос совместно с Подковыровым. В 1911 выставляли овец на первой ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Н

Смерть
1919
Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Прошел к среднему сыну Ефиму от поместья пешком скрываясь от розыска. После его парализовало от пережитого и умер через несколько месяцев на руках сына и невестки
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