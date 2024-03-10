Кузнецов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1883
Жена: Кузнецова Н
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Кузнецов Самуил Григорьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Н
Место жительства
1906
Москва, город федерального значения Москва
Выиграл омское имение в бильярд принял решение из-за болезни дочери (проблемы с легкими) переехать в Омск с женой и дочерью. Московский дом в самотечном проезде дом 9 и предприятия оставил на попечени... Показать все
Раскулачивание
1919
Уютное, Марьяновский муниципальный район, Омская область
Имел большое поместье, имелся кирпичный завод, лесопилка, конюшня. Занимался разведением тонкорунных овец породы мозаевская порода, меринос совместно с Подковыровым. В 1911 выставляли овец на первой ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Н
Смерть
1919
Моисеевка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Прошел к среднему сыну Ефиму от поместья пешком скрываясь от розыска. После его парализовало от пережитого и умер через несколько месяцев на руках сына и невестки