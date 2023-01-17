Козлов Спиридон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Спиридон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Козлов Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.

Сын: Козлов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Козлова Надежда Моисеевна

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.09.1911 ст.

Дочь: Козлова Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Моисеевна

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1913 ст.

Дочь: Беринцева Ирина Спиридоновна

Мать ребёнка: Козлова Надежда Моисеевна

Мостовское, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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