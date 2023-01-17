Козлов Спиридон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Козлов Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Козлова Надежда Моисеевна
Рождение ребёнка
18.09.1911 ст.
Дочь: Козлова Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Козлова Надежда Моисеевна
Рождение ребёнка
04.05.1913 ст.
Дочь: Беринцева Ирина Спиридоновна
Мать ребёнка: Козлова Надежда Моисеевна
Смерть
Неизвестно