Блохин Трофим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блохин Евдоким Трофимович
Мать ребёнка: Блохина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1843 ст.
Сын: Блохин Илья Трофимов
Мать ребёнка: Блохина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Блохина Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно