Блохин Трофим Тимофеевич 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Блохин Трофим Тимофеевич

Место рождения

Филатово, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Филатово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Евдоким Трофимович

Мать ребёнка: Блохина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1843 ст.

Сын: Блохин Илья Трофимов

Мать ребёнка: Блохина Матрена Ивановна

Филатово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Блохина Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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