Шипицын Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шипицын Исак Павлович

Мать ребёнка: Шипицына Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шипицын Константин Павлович

Мать ребёнка: Шипицына Елена Алексеевна

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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