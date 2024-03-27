(Гайнуллина) Бибихяляс
Место рожденияд. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гайнулла
д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фаттахова Махибадар Шакирзяновна
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ишмухамедов Галимжан
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Рождение ребёнка
1927
Сын: Исмаев Салих
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухамедов Салимжан
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухамедов Ахметжан
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махруй
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мяхижихан
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махибядар
Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Смерть
Неизвестно
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии