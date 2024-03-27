(Гайнуллина) Бибихяляс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гайнуллина) Бибихяляс

Место рождения

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнулла

Мать: не указана

д. Алькеево, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фаттахова Махибадар Шакирзяновна

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ишмухамедов Галимжан

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ишмухамедов Исмагил Шакиржанович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Исмаев Салих

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухамедов Салимжан

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухамедов Ахметжан

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махруй

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мяхижихан

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махибядар

Отец ребёнка: Ишмухаметов Шакирзян

Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
Смерть
Неизвестно
Ишмурзино-Суринск Яльчикский р-н Чувашии
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