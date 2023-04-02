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Большаков Елизар Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Большаков Ульян Василискович

Мать: Большакова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова (Большакова) Анна Елизаровна

Мать ребёнка: Большакова _

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Екатерина Елизаровна

Мать ребёнка: Большакова _

Рождение ребёнка
1898

Сын: Большаков Александр Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Большаков Василий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Большаков Николай Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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