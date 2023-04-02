Большаков Елизар Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Большаков Ульян Василискович
Мать: Большакова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова (Большакова) Анна Елизаровна
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Екатерина Елизаровна
Мать ребёнка: Большакова _
Рождение ребёнка
1898
Сын: Большаков Александр Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Большаков Василий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1904
Сын: Большаков Николай Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно