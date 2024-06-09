Иванов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана