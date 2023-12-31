Бирюков Филипп Андреев
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Бирюков Андрей Никитин
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Василиса Филиппова
Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно