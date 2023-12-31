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Бирюков Филипп Андреев

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Бирюков Андрей Никитин

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бирюков Иван Филиппов

Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бирюков Ефим Филиппов

Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Василиса Филиппова

Мать ребёнка: Бирюкова Прасковья Никитина

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Прасковья Никитина

Смерть
Неизвестно
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