Казакова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти02.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечкин Виктор Дмитриевич
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2014