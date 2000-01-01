- Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Анфиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1857 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: - Фёдор

Отец ребёнка: - Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
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