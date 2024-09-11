Коряк Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряк Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисенко (Коряк) Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряк Лука Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Коряк Сидор Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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