Коряк Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисенко (Коряк) Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коряк Лука Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно