Звягина (Некрасова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Некрасова) Ольга

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Место рождения

СССР

Дата рождения

24.07.1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР
Рождение ребёнка
22.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Владимир

Рождение ребёнка
24.03.1937

Сын: Звягин Владимир

Отец ребёнка: Звягин Владимир

СССР
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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