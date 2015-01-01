Звягина (Некрасова) Ольга
Место рожденияСССР
Дата рождения24.07.1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР
Рождение ребёнка
22.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягин Владимир
Рождение ребёнка
24.03.1937
Сын: Звягин Владимир
Отец ребёнка: Звягин Владимир
СССР
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость