Ронжина (Кардакова) Тамара Ефимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949
Отец: Кардаков Ефим Ильич
Мать: Кардакова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1971
Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1976
Дочь: Ронжина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1984
Сын: Ронжин Александр Викторович
Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно