Ронжина (Кардакова) Тамара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжина (Кардакова) Тамара Ефимовна

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Место рождения

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

21.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1949

Отец: Кардаков Ефим Ильич

Мать: Кардакова Ольга Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1971

Сын: Ронжин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
03.11.1976

Дочь: Ронжина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.05.1984

Сын: Ронжин Александр Викторович

Отец ребёнка: Ронжин Виктор Николаевич

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ронжин Виктор Николаевич

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