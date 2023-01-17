Баграмянц Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баграмянц Татьяна Борисовна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

26.09.?

Дата смерти

06.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
06.02.1992
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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