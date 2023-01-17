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Баграмянц Татьяна Борисовна
Баграмянц Татьяна Борисовна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
26.09.?
Дата смерти
06.02.1992
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
06.02.1992
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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